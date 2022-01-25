Если поделиться с олигархами портфелями и госресурсами, то Путин не нападет? - экс-нардеп Попов об идее Тимошенко сменить правительство

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Когда перед страной такие большие угрозы и риски – обычно объединяться надо. Как всегда в украинской политике, есть нюансы. Объединяться надо вокруг программы, платформы, задачи, а не портфелей. Логика в том, чтобы поделиться с определенными олигархическими группами портфелями, зерновой корпорацией, Укрспиртом, Госрезервом - то Путин не нападет?", - считает Попов.



По его мнению, эта идея выглядит странной и называется тогда "ревизия результатов выборов".



"То есть досрочные выборы проводить дорого, но под соусом угрозы давайте переделим портфели. С другой стороны, я соглашаюсь с тем, что идеи всегда нужны и перед Украиной стоят не только угрозы безопасности и вызовы, но и многие другие проблемы. Если любая партия предложит конкретные рецепты – эту партию поддержит гражданское общество и вокруг такой программы суперидей может быть объединение – круглый стол или декларация. Но надо начинать с идеи, а не портфелей. Если начинать с портфелей – это выглядит слишком банально", - подытожил экс-нардеп.





Команда "Батькивщины" обратилась к Зеленскому с предложением отбросить все политические амбиции и создать правительство Национального единства. Об этом заявила Юлия Тимошенко.