Если остановку войны не одобрит общество, люди будут сами воевать без правительства, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что, если военно-политическое руководство остановит войну, то общество пойдет на войну без правительства.
Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail , передает Интерфакс-Украина .
"Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариантом. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - отметил он.
Он отметил, что конец войны для Украины – это возвращение всех украинских территорий, но не исключил возможности временного урегулирования из-за переговоров.
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