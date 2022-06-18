Если остановку войны не одобрит общество, люди будут сами воевать без правительства, - Данилов

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail , передает Интерфакс-Украина .

"Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариантом. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства", - отметил он.

Он отметил, что конец войны для Украины – это возвращение всех украинских территорий, но не исключил возможности временного урегулирования из-за переговоров.