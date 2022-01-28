"Если он совершил преступление, то должен понести ответственность": Арахамия отреагировал на задержание при получении взятки нардепа-"слуги" Кузьминых
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на задержание нардепа Сергея Кузьминых при получении 558 тыс. грн взятки
Соответствующее заявление обнародовала пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук в Telegram.
"Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых - волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому у Сергея был от команды огромный кредит доверия", – говорится в сообщении.-
Арахамия добавил, что фракция не будет прикрывать преступление.
"Если он совершил преступление, то должно понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии. Бывшие заслуги перед страной не есть и не должны быть амнистией ни для кого", – написано в заявлении.
Лидер фракции "СН" приветствовал усилия органов по выявлению коррупционных правонарушений.
"Нашей целью было сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и по-настоящему независимой. Нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкосновенных", - подытожил Арахамия.
- 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых на взятке в сумме более полумиллиона гривен.
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