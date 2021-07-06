Если олигархи откажутся от активов, СНБО не включит их в реестр, - Данилов

Об этом в интервью изданию Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



"Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин", - сказал он.



По его словам, СНБО имеет историю по каждому олигарху.

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Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

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"Знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру", - добавил Данилов.