Если олигархи откажутся от активов, СНБО не включит их в реестр, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны не включит в реестр олигархов тех лиц, которые добровольно откажутся от своих активов
Об этом в интервью изданию Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин", - сказал он.
По его словам, СНБО имеет историю по каждому олигарху.
Читайте также: Кого считать олигархом, будет определять СНБО, - законопроект Зеленского"Знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру", - добавил Данилов.
- Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.
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