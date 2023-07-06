Об этом пишет Энергоатом .



Компания поясняет, что энергоблок №5 был введен в эксплуатацию более 34 лет назад, для его поддержки обязательно должно производиться своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт оборудования, без которых их эксплуатация становится опасной.

Энергоатом отмечает, что с начала полномасштабного вторжения РФ энергоблок №5 на ЗАЭС работал на энергетических уровнях мощности, а с сентября 2022 года оккупанты поддерживают его работу в состоянии горячей остановки.

Враг игнорирует требования к эксплуатации энергоблока, в частности, плановые графики техобслуживания разных уровней. Также отмечается, что истек срок эксплуатации части оборудования, подлежащего немедленной замене. В частности, более 1000 единиц тепломеханического оборудования и более 100 – электротехнического.

"Комплекс этих нарушений имеет серьезные последствия и во много раз увеличивает риск отказа систем, которые могут привести к аварийной ситуации. В таком случае, радиационному воздействию могут быть подвергнуты страны Европы", - говорится в предостережении.

Отмечается, что Энергоатом неоднократно призывал перевести 5-й энергоблок в состояние холодной остановки, на прошлой неделе соответствующее письмо было отправлено в МАГАТЭ, однако оккупанты игнорируют этот призыв.

Ранее, 6 июля, Энергоатом писал, что враг собирается перевести энергоблок №4 на ЗАЭС в состояние горячей остановки, из-за чего станции может не хватить охлаждения, что приведет к аварии.

Компания объясняла, что такая ситуация может возникнуть из-за обезвоживания Каховской ГЭС, поскольку существующих ресурсов не хватит для охлаждения большего количества энергоблоков. При этом захватчики сознательно не выполняют решение украинского регулятора и не выводят энергоблок №5 в "холодную остановку".

Позднее сообщение было удалено.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Позже руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС – на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные. Однако миссия МАГАТЭ заявила, что не зафиксировала признаков минирования станции.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов 6 июля заявил , что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшается.

Однако президент НАЭК "Энергоатом" впоследствии сообщил , что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда.