Если обстрелы самой Авдеевки немного утихли, то атаки на наших военных не прекращаются, - боец "Легиона Свободы"
Боец "Легиона Свободы" Максим Морозов убежден, что враг намеренно обстреливает гуманитарные центры в Авдеевке, где жители получают воду, продукты и лекарства
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В настоящее время обстрелы по городу немного прекратились в связи с тем, что враг, видимо, где-то сосредоточился на других точках, однако обстрелы военных не уменьшились - военные позиции наших бойцов обстреливаются так мощно. Также сегодня враг применил зажигательные грады. Оккупанты пытались. зажечь один из гуманитарных центров, где жителям выдают продукты, вода и лекарства", - рассказал боец.
Морозов добавил, что в Авдеевке отсутствует вода, газ, электричество, интернет и связь.
"В городе уничтожены все объекты инфраструктуры: аптеки, магазины не работают. Оставшиеся в городе люди критически зависят от функционирования этих гуманитарных центров, которые предоставляют им все необходимое", - сказал Морозов.
Боец отметил, что оккупанты намеренно обстреливают гуманитарные центры зажигательными снарядами, чтобы спровоцировать пожар.
"Обстрелами кафиры хотели создать пожар. Именно пожары очень опасны для Авдеевки сейчас", - отметил он.
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Виталий Барабаш, глава Авдеевской военно-гражданской администрации сообщил , что за 9 июня от обстрелов среди гражданских людей двое погибших, один ранен; за 7 июня от "градов" три человека погибли и шесть ранены
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