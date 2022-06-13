Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В настоящее время обстрелы по городу немного прекратились в связи с тем, что враг, видимо, где-то сосредоточился на других точках, однако обстрелы военных не уменьшились - военные позиции наших бойцов обстреливаются так мощно. Также сегодня враг применил зажигательные грады. Оккупанты пытались. зажечь один из гуманитарных центров, где жителям выдают продукты, вода и лекарства", - рассказал боец.



Морозов добавил, что в Авдеевке отсутствует вода, газ, электричество, интернет и связь.



"В городе уничтожены все объекты инфраструктуры: аптеки, магазины не работают. Оставшиеся в городе люди критически зависят от функционирования этих гуманитарных центров, которые предоставляют им все необходимое", - сказал Морозов.



Боец отметил, что оккупанты намеренно обстреливают гуманитарные центры зажигательными снарядами, чтобы спровоцировать пожар.



"Обстрелами кафиры хотели создать пожар. Именно пожары очень опасны для Авдеевки сейчас", - отметил он.

Виталий Барабаш, глава Авдеевской военно-гражданской администрации сообщил , что за 9 июня от обстрелов среди гражданских людей двое погибших, один ранен; за 7 июня от "градов" три человека погибли и шесть ранены