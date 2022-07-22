Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"По-моему, монумент "Родина-мать" является абсолютно советской скульптурой. Любые попытки ее украинизировать на самом деле ничего не изменят. Если уж нет политической воли демонтировать этот монумент, то не нужно туда наносить герб Украины. По моему мнению, нужно просто демонтировать советский герб на этом монументе", - объяснил Вятрович.

Нардеп также считает, что опрос по замене советского герба украинским – манипулятивный.

"Опрос относительно нанесения украинского герба совершенно манипулятивный. Поскольку даже первый вариант, который есть в этом опросе, - оставить все так, как есть, нарушает украинское законодательство. И очень странно, что Министерство культуры Украины и Украинский институт национальной памяти фактически ведут опрос о том, исполнять закон или нет. И я считаю, что за снос этого монумента проголосовало бы абсолютное большинство людей", - добавил он.

В приложении Дия с 7 июля проходило голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите "Родины-матери".

Согласно результатам опроса в Дии по замене символики на монументе Родины-матери, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР государственным гербом

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