Если не закроете небо над нами, оно будет закрыто для всей планеты, - Олег Покальчук

Об этом социальный и военный психолог Олег Покальчук написал на своей фейсбук-странице, обращаясь к гражданам западных государств, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что с момента захвата российскими войсками Чернобыльского радиоактивного могильника ядерных отходов и танкового обстрела, поджога и захвата Запорожской атомной электростанции в зоне боевых действий оказался весь мир.

"Пока статус западного мира – это статус заложника и жертвы. Двадцать лет Путин дрессировал политиков ваших стран с помощью ядерного шантажа и дешевых нефти и газа. И эти люди убеждали вас, что Грузия и Украина – это второстепенные страны. Их судьба не коснется вас лично, какой бы трагической она ни была. И вот это время наступило для вас лично", - заявил Покальчук.

По его словам, война в Украине с момента захвата ядерных объектов людьми, с детства лишенными совести, интеллекта и критического мышления, превратилась в Третью мировую войну, Войну шестого поколения, New Generation War.

"Мы предупреждали о ее возможности, о гитлеровской ментальности современной России. Но вы называли нас "радикалами" и носителями "языка ненависти", и подвергали положительной дискриминации за выражения наших собственных национальных чувств. Теперь эта война сама идет к вам с собственным языком ненависти и мнениями ненависти, на которых воспитана вся современная Россия. Несколько поколений русских людей, которые ненавидят вас просто потому, что вы есть", - констатировал социальный и военный психолог.

Обращаясь к гражданам западных государств, он отметил: "вы не способны понять, с кем вы имеете дело в лице Путина".

"Путин - психически больной человек, и это больше не метафора, а очевидность для всех специалистов. Языком психиатрии это называется параноидный психоз", каждый психиатр легко заметит все клинические признаки. потому что больной считает, что весь мир ему угрожает. И надо ударить первым", - подчеркнул Покальчук.

Он также добавил, что Украина не подчинится Путину ни при каких обстоятельствах.

"Тогда, если российским войскам придется отступать, то их безумный главнокомандующий взорвет наши атомные станции. И если вы не закроете нам небо сейчас, оно упадет на ваши головы. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", - резюмировал социальный и военный психолог .

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта задавали вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, но среди союзников не согласились на этот шаг.