Если не закроете небо над нами, оно будет закрыто для всей планеты, - Олег Покальчук
Западный мир, десятилетиями боровшийся за ограничение ядерной энергетики, за экологию и чистоту окружающей среды, имеет все шансы сейчас стать объектом радиоактивного поражения в планетарном масштабе из-за "параноидного психоза" Путина
Об этом социальный и военный психолог Олег Покальчук написал на своей фейсбук-странице, обращаясь к гражданам западных государств, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что с момента захвата российскими войсками Чернобыльского радиоактивного могильника ядерных отходов и танкового обстрела, поджога и захвата Запорожской атомной электростанции в зоне боевых действий оказался весь мир.
"Пока статус западного мира – это статус заложника и жертвы. Двадцать лет Путин дрессировал политиков ваших стран с помощью ядерного шантажа и дешевых нефти и газа. И эти люди убеждали вас, что Грузия и Украина – это второстепенные страны. Их судьба не коснется вас лично, какой бы трагической она ни была. И вот это время наступило для вас лично", - заявил Покальчук.
По его словам, война в Украине с момента захвата ядерных объектов людьми, с детства лишенными совести, интеллекта и критического мышления, превратилась в Третью мировую войну, Войну шестого поколения, New Generation War.
"Мы предупреждали о ее возможности, о гитлеровской ментальности современной России. Но вы называли нас "радикалами" и носителями "языка ненависти", и подвергали положительной дискриминации за выражения наших собственных национальных чувств. Теперь эта война сама идет к вам с собственным языком ненависти и мнениями ненависти, на которых воспитана вся современная Россия. Несколько поколений русских людей, которые ненавидят вас просто потому, что вы есть", - констатировал социальный и военный психолог.
Обращаясь к гражданам западных государств, он отметил: "вы не способны понять, с кем вы имеете дело в лице Путина".
"Путин - психически больной человек, и это больше не метафора, а очевидность для всех специалистов. Языком психиатрии это называется параноидный психоз", каждый психиатр легко заметит все клинические признаки. потому что больной считает, что весь мир ему угрожает. И надо ударить первым", - подчеркнул Покальчук.
Он также добавил, что Украина не подчинится Путину ни при каких обстоятельствах.
"Тогда, если российским войскам придется отступать, то их безумный главнокомандующий взорвет наши атомные станции. И если вы не закроете нам небо сейчас, оно упадет на ваши головы. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", - резюмировал социальный и военный психолог .
- Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта задавали вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, но среди союзников не согласились на этот шаг.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное