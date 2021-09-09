Если не выведу его на топ-уровень, это будет мое личное поражение: тренер "Шахтера" выделил своего талантливого игрока

Об этом сообщает сайт "Шахтера".



Де Дзерби сказал, что это будет его личное поражение, если Мудрык не станет топ-футболистом.



"Мне нужно не только выиграть УПЛ и Кубок Украины, а также хорошо сыграть в Лиге чемпионов, но и воспитать молодых игроков. Михаил Мудрык - один из лучших молодых футболистов. Если не выведу его на высокий уровень, то буду расценивать это как личное поражение" - сказал Роберто Де Дзерби.



20-летний Михаил Мудрык выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 3 матча и отдал 2 ассиста.



Transfermarkt оценивает его в 900 тыс. евро.



До назначения Де Дзерби Мудрык сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отличился результативными действиями.

Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

26 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов .