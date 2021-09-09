Если не выведу его на топ-уровень, это будет мое личное поражение: тренер "Шахтера" выделил своего талантливого игрока
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сказал, что настроен вывести украинца Михаила Мудрыка на топ-уровень
Об этом сообщает сайт "Шахтера".
Де Дзерби сказал, что это будет его личное поражение, если Мудрык не станет топ-футболистом.
"Мне нужно не только выиграть УПЛ и Кубок Украины, а также хорошо сыграть в Лиге чемпионов, но и воспитать молодых игроков. Михаил Мудрык - один из лучших молодых футболистов. Если не выведу его на высокий уровень, то буду расценивать это как личное поражение" - сказал Роберто Де Дзерби.
20-летний Михаил Мудрык выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 3 матча и отдал 2 ассиста.
Transfermarkt оценивает его в 900 тыс. евро.
До назначения Де Дзерби Мудрык сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отличился результативными действиями.
- Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
- 26 августа в турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное