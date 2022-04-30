"Если не удастся достичь планов в ближайшей перспективе": Минобороны не исключило объявление общей мобилизации в России
В Министерстве обороны Украины не исключают сценария, когда президент РФ Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию
Об этом пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник проинформировал на брифинге, передает Укринформ .
“Будет ли РФ объявлять полную мобилизацию, - безусловно, это будет зависеть от (результатов, - ред.) тех боевых действий, которые продолжаются в Восточной операционной зоне. То есть если врагу не удастся достичь своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем”, - сказал спикер.
Мотузяник отметил, что сейчас известно, что РФ уже проводит на территории отдельных регионов России так называемую скрытую мобилизацию.
"Кроме того, такая так называемая мобилизация продолжается и на территории временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей - там людей просто вылавливают на улицах, одевают в (определенную, - ред.) форму и отправляют на передовую, это нам также известно", - заявил спикер Минобороны.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая президент России Владимир Путин может объявить массовую мобилизацию россиян .
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