Об этом пишет Reuters.

В последнее время правительство Швейцарии все чаще призывают отказаться от запрета на поставку оружия Киеву, хотя в парламенте пока нет консенсуса на этот счет.

Агентство ссылается на одного из сторонников передачи вооружений Украине – лидера правоцентристской Свободной демократической партии Швейцарии Тьерри Буркарта.

Недавно он предложил законопроект, который позволит правительству разрешить реэкспорт швейцарского оружия в страны с такими же демократическими ценностями, как в Швейцарии.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира, - сказал Буркарт Рейтер. - Мы не должны применять вето, которое приведет к тому, что Украине не смогут помогать другие. Если мы это сделаем, то поможем таким образом России, а это не нейтральная позиция".

"Другие государства хотят поддержать Украину и сделать что-нибудь для безопасности и стабильности Европы. Они не понимают, почему Швейцария говорит "нет", - добавил он.

Reuters также приводит данные недавнего социологического исследования, согласно которому 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия и его поставок Украине.

"Если бы мы задали этот вопрос к войне, уровень поддержки, вероятно, был бы меньше 25%. В прошлом отказ от нейтральности был запретной темой", - сказал агентству руководитель социологической компании GFS-Bern Лукас Голдер.

В последние месяцы Берн отказался разрешить Германии и Дании поставить Украину швейцарскую бронетехнику и системы ПВО.

Как отмечает Reuters, в Швейцарии также опасаются, что нынешние запреты вредят местной индустрии вооружений, в которую, в частности, относятся местные подразделения международных компаний Lockheed Martin и Rheinmetall. В 2021 году Швейцария продала оружие на 800 млн. франков (876 млн. долларов) и вошла в число 15 крупнейших мировых производителей оружия.

По словам руководителя ассоциации швейцарской военной индустрии Стефана Брупбахера, из-за запрета реэкспорта оружия в Украину некоторые предприятия "потеряли контракты и больше не инвестируют в Швейцарию". "Нынешнее положение ослабляет нашу политику в области безопасности, подрывает авторитет нашей внешней политики и вредит нашим компаниям", – говорит он.

Впрочем, некоторые швейцарские политики по-прежнему выступают против поставок оружия Украине. К ним относятся левая Партия зеленых и часть крайне правой Швейцарской народной партии (SVP).

"Отмена запрета на поставку оружия в страну, которая участвует в вооруженном конфликте, разрушает основу мира и благосостояния в нашем государстве", - говорит депутат от SVP Давид Цубербулер.