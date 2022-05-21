Зеленский - Европе: Если не можете предоставить Украине военную технику, мы будем покупать ее
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Европы предоставить Украине бронированную технику, чтобы иметь возможность доставлять гуманитарную помощь на оккупированные территории
Об этом он рассказал на совместном брифинге после встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.
"Что касается военной помощи и техники, то я бы разделил этот вопрос на два вектора. Во-первых, для нас очень важен гуманитарный аспект такой помощи. Поскольку после того, что сделала Российская Федерация в Мариуполе, мы не можем дойти до города военным путем и разблокировать его. В Мариуполе было убито много цивильных граждан и много людей попали в плен в Россию, я говорю об этом для того, чтобы мы могли освободить территории и передавать людям медикаменты, еду и воду. Поэтому в гуманитарных аспектах нам нужна бронированная техника" – объяснил президент Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Украине нужна любая бронированная техника.
"Я не буду перечислять все, что нам нужно. Нам нужно все, что только можно. Любые виды бронированной техники. Я обращаюсь ко всем лидерам демократического мира с этой просьбой. Если можете нам оказать такую помощь – окажите. Не можете нам помочь, тогда дайте возможность приобрести такую технику. Нам все равно как. Для нас самое главное – это сохранить как можно больше жизней", - добавил Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что несмотря на отсутствие воздушного коридора в Мариуполь, украинские летчики вертолетами доставляли защитникам заблокированной Азовстали лекарства, продукты, воду и оружие.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что цель встречи с главой РФ Владимиром Путиным зависит от момента, но сейчас это обмен пленными, деоккупация и завершение войны.
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