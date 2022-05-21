Об этом он рассказал на совместном брифинге после встречи с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

"Что касается военной помощи и техники, то я бы разделил этот вопрос на два вектора. Во-первых, для нас очень важен гуманитарный аспект такой помощи. Поскольку после того, что сделала Российская Федерация в Мариуполе, мы не можем дойти до города военным путем и разблокировать его. В Мариуполе было убито много цивильных граждан и много людей попали в плен в Россию, я говорю об этом для того, чтобы мы могли освободить территории и передавать людям медикаменты, еду и воду. Поэтому в гуманитарных аспектах нам нужна бронированная техника" – объяснил президент Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужна любая бронированная техника.

"Я не буду перечислять все, что нам нужно. Нам нужно все, что только можно. Любые виды бронированной техники. Я обращаюсь ко всем лидерам демократического мира с этой просьбой. Если можете нам оказать такую помощь – окажите. Не можете нам помочь, тогда дайте возможность приобрести такую технику. Нам все равно как. Для нас самое главное – это сохранить как можно больше жизней", - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что несмотря на отсутствие воздушного коридора в Мариуполь, украинские летчики вертолетами доставляли защитникам заблокированной Азовстали лекарства, продукты, воду и оружие.

Президент Владимир Зеленский заявил, что цель встречи с главой РФ Владимиром Путиным зависит от момента, но сейчас это обмен пленными, деоккупация и завершение войны.