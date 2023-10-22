Наверное, уже все заметили, а кто еще нет, то вскоре это зафиксирует, что в информационном пространстве стали много говорить о так называемых хороших россиянах, о русском языке, об уместности или неуместности критики власти, о российских нарративах.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, жалуется, что Россия пытается создать в перспективе пророссийский политический проект, а сейчас разные эксперты, даже назвал их "актеры-разведчики", почему-то не сказав прямо, что речь об Арестовиче, и другого рода аферисты продвигают в Украине на русском языке русская повестка дня.

Еще с самого начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, когда действующая власть решила монополизировать информпространство в стране и для выполнения этой задачи создала так называемый единый телемарафон, было понятно, что речь идет о цензуре и о невозможности критики власти за ее действия.

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Но, кроме этого, власти "создали" на этом телемарафоне телевизионные информационные "пузыри", которые каждый день "надували" и делали все больше и больше.

Одним из таких "пузырьков" и был упомянутый уже Арестович, занимавший некую супер должность внештатного советника целого Офиса президента Украины.

Одним словом, действующая власть, принимая на работу или сотрудничая с разного рода аферистами-экспертами, как их назвал Данилов, должна подумать сначала и понимать последствия такого сотрудничества, прежде чем привлекать их к себе.

Но кадровая политика власти все время демонстрирует самые плохие варианты решения о назначении на те или иные должности, за очень редким исключением.

Если ни коррупционер-мародер, то полный непрофессионал, если не ватник-изменник, то сторонник "хороших" россиян и русского языка, главное, чтобы был лоялен к власти и готов к нечистоплотной деятельности, если нужно.

Однако рано или поздно в такой "команде" начнется конкуренция и когда кого-то "выбросят", то тот кто-то обязательно будет изливать на своих "друзей" то самое дерьмо, которое выливал находясь в этой "команде" на оппонентов власти или кого-либо, на кого был заказ, если была даже конструктивная критика власти.

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Как результат такой информационной политики, появление в информационном пространстве, которое контролируется властью, здесь я полностью соглашаюсь с Алексеем Даниловым, разного рода аферистов, шарлатанов и, возможно, действительно агентов российских спецслужб. Проблема для власти теперь только в том, что сама власть все это и сделала и продолжает делать, к сожалению.

А появление информации, что Владимир Зеленский на встрече с "избранными" журналистами просил не критиковать власть, в том числе и за коррупцию ничего не писать и не сообщать, вообще что-то невероятное.

Во-первых, какой смысл было это говорить "избранным" журналистам на встрече, они только восхваляют власть и часто распространяют ложь.

А, во-вторых, уже о коррупции и все остальное сообщают мировые СМИ, без всяких реверансов в сторону украинской власти.

И критиковать гражданскую власть нужно, и высказывание не ко времени не работает, потому что во власти творятся такие "чудеса" что их невозможно объяснить даже с точки зрения здравого смысла.

7 октября ХАМАС напал на Израиль, десятый день идет война, а общество в Израиле требует отставки главы правительства Нетаньяху за неготовность власти к атаке ХАМАС.

И в СМИ пишут, что Нетаньяху должен уйти не завтра или на следующей неделе, а уже сегодня.

Итак, в итоге можно констатировать, что все это время информационная политика власти была ошибочной от попытки ввести цензуру и монополизировать информпространство, к борьбе с независимыми СМИ, от вседозволенности, как их назвал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, экспертов-аферистов говорить все подряд на едином. телемарафоне, в том числе и о ходе войны, до введения настоящей цензуры на сообщения о войне.

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Об авторе. Виталий Бала, политтехнолог, политический консультант, директор Агентства моделирования ситуаций

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