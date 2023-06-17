Если не деоккупировать Крым, РФ сможет в дальнейшем нападать на Украину, - генерал Ходжес
Россия переждет один - два года и снова нападет на Украину, если не деоккупировать Крым
Об этом заявил генерал и экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Еспресо.
"Ключевым моментом является то, что Украина должна отвоевать Крым. Если России разрешат оставить за собой Крым, она и в дальнейшем сможет совершать нападения на Украину. Они переждут один - два года, пока Запад потеряет интерес, а тогда вернутся. И всем в Киеве это известно, и самые серьезные стратегические мыслители это прекрасно понимают", – заметил он.
По словам генерала, Украине будет сложно восстановить свою экономику, пока Крым оккупирован, ведь РФ может заблокировать доступ к Одессе, Николаеву и Азовому морю. Именно поэтому важной составляющей безопасности Украины является освобождение Крыма.
- 17 июня генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес также сказал, что основная фаза контрнаступления еще не началась, но Украина находится на пути к изгнанию оккупантов, в том числе из Крыма.
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