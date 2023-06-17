Об этом заявил генерал и экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Еспресо.

"Ключевым моментом является то, что Украина должна отвоевать Крым. Если России разрешат оставить за собой Крым, она и в дальнейшем сможет совершать нападения на Украину. Они переждут один - два года, пока Запад потеряет интерес, а тогда вернутся. И всем в Киеве это известно, и самые серьезные стратегические мыслители это прекрасно понимают", – заметил он.

По словам генерала, Украине будет сложно восстановить свою экономику, пока Крым оккупирован, ведь РФ может заблокировать доступ к Одессе, Николаеву и Азовому морю. Именно поэтому важной составляющей безопасности Украины является освобождение Крыма.