Если не будет обстрела. В Минэнерго заявили, что украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного света на праздники
Во время новогодних праздников Россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона .
По его словам, датой последующего массированного обстрела Украины со стороны РФ может стать Новый год - с 31 декабря на 1 января.
"Россияне не отказались от обстрела энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они будут пытаться максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", – подчеркнул он.
По словам Галущенко, в отсутствие массированного обстрела украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения во время новогодних праздников. Он добавил, что каждый день ситуация в энергосистеме Украины налаживается. Удается увеличить производство электроэнергии и доставить потребителям.
- Ранее министр энергетики заявил, что Украина стабилизирует энергосистему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны России.
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