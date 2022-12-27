Если не будет обстрела. В Минэнерго заявили, что украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного света на праздники

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона .

По его словам, датой последующего массированного обстрела Украины со стороны РФ может стать Новый год - с 31 декабря на 1 января.

"Россияне не отказались от обстрела энергосистемы. Они привязываются к определенным датам. И, возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они будут пытаться максимально нанести ущерб нашей энергосистеме", – подчеркнул он.

По словам Галущенко, в отсутствие массированного обстрела украинцы могут рассчитывать на несколько дней бесперебойного энергоснабжения во время новогодних праздников. Он добавил, что каждый день ситуация в энергосистеме Украины налаживается. Удается увеличить производство электроэнергии и доставить потребителям.

Ранее министр энергетики заявил, что Украина стабилизирует энергосистему к лету, если не будет новых обстрелов со стороны России.

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