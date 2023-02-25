Если не будет новых ударов, свет не будут больше отключать, - Галущенко

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Министр, однако, заметил, что отключения могут проводиться для проведения ремонтов.

"Однако я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", – сказал Галущенко.

Он в частности добавил, что о возможности роста тарифов на электроэнергию говорить пока рано. Если они будут пересматриваться, то уже после отопительного сезона.