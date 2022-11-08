Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".

Он говорит, что графики отключения в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях станут более комфортными, если не будет новых атак на энергетическую инфраструктуру.

Он отметил, что в Киевской и Харьковской областях ситуация самая сложная, поэтому "Укрэнерго" вынуждены применять еще и аварийные отключения. По его словам, в этих регионах дефицит мощности в среднем превышает 1000 МВт.

Кудрицкий подчеркнул, что главной задачей "Укрэнерго" остается восстановление магистральной сети в центральном и северном регионах, чтобы объемы мощности, в которых они нуждаются, передать из других регионов.

Кудрицкий также отметил, что надеется на дополнительные инструменты обеспечения энергоснабжения и увеличения пропускной способности сети, особенно в Киеве и области. Он подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы не допустить блекаута, однако необходимо быть готовыми к худшему.

"И местные власти, и энергетики просто обязаны готовиться к любому сценарию, включая наиболее пессимистический - это блекаут. Насколько вероятен этот сценарий, зависит от интенсивности ракетных обстрелов, которые достаточно трудно спрогнозировать, но мы, энергетики, будем делать все, чтобы не допустить таких сценариев", - говорит глава "Укрэнерго".

В ДТЭК заявили, что аварийные отключения света продлятся еще пару недель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb