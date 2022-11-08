Если не будет новых обстрелов, ситуация с веерными отключениями улучшится через несколько дней, - Укрэнерго
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий спрогнозировал, что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ".
Он говорит, что графики отключения в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях станут более комфортными, если не будет новых атак на энергетическую инфраструктуру.
Он отметил, что в Киевской и Харьковской областях ситуация самая сложная, поэтому "Укрэнерго" вынуждены применять еще и аварийные отключения. По его словам, в этих регионах дефицит мощности в среднем превышает 1000 МВт.
Кудрицкий подчеркнул, что главной задачей "Укрэнерго" остается восстановление магистральной сети в центральном и северном регионах, чтобы объемы мощности, в которых они нуждаются, передать из других регионов.
Кудрицкий также отметил, что надеется на дополнительные инструменты обеспечения энергоснабжения и увеличения пропускной способности сети, особенно в Киеве и области. Он подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы не допустить блекаута, однако необходимо быть готовыми к худшему.
"И местные власти, и энергетики просто обязаны готовиться к любому сценарию, включая наиболее пессимистический - это блекаут. Насколько вероятен этот сценарий, зависит от интенсивности ракетных обстрелов, которые достаточно трудно спрогнозировать, но мы, энергетики, будем делать все, чтобы не допустить таких сценариев", - говорит глава "Укрэнерго".
- В ДТЭК заявили, что аварийные отключения света продлятся еще пару недель.
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