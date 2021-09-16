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Если не будет достаточно количества вакцинированных работников на Киевщине закроют школы на карантин

16 сентября, 2021 четверг
22:22
Общество вакцина

В Киевской области закроют школы, если в них будет вакцинировано не менее 80% педагогов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в поселениях карантинных нормах. Но есть условие - работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививки получил 61% учителей", - заявил председатель Киевской ОГА Василий Володин .

При этом он добавил, что если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводится не будут.

Володин подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начала расти количество больных коронавируса, а также увеличивается уровень госпитализации.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас - это единственный способ защититься от болезни", - добавил он.

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карантин
Коронавирус
Василий Володин
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