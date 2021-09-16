Если не будет достаточно количества вакцинированных работников на Киевщине закроют школы на карантин
В Киевской области закроют школы, если в них будет вакцинировано не менее 80% педагогов
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в поселениях карантинных нормах. Но есть условие - работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививки получил 61% учителей", - заявил председатель Киевской ОГА Василий Володин .
При этом он добавил, что если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводится не будут.
Володин подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начала расти количество больных коронавируса, а также увеличивается уровень госпитализации.
"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас - это единственный способ защититься от болезни", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное