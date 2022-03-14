Если НАТО закроет небо над Украиной, то будет не Третья мировая, а скорый разгром России, – Княжицкий
Нардеп убежден, что даже в случае начала Третьей мировой Запад справится с этой угрозой
"Когда Запад наконец увидит, что Путина не останавливает ничего, они закроют небо и будут вынуждены начать то, чего боятся. Запад считает это Третьей мировой войной, я считаю это большим разгромом россии", - подчеркнул он в эфире Espreso.TV.
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Княжицкий добавил: "Россия вообще не готова к войне, это мы увидели, когда украинская армия значительно меньше по численности, чем армия агрессора, уничтожила все наземные силы оккупанта. Больше всего беды нам наносят именно ракеты и самолеты России. Поэтому небо необходимо закрыть. Хотя я и вижу угрозу Третьей мировой, однако убежден, что Запад с этим справится, потому что российская техника просто непригодна для употребления, думаю, ядерная тоже. Однако такая угроза существует, для Украины в том числе, особенно когда мы говорим о тактическом ядерном оружии" .
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