Об этом сообщили на сайте АР .

"Нам некуда идти, мы загнаны в угол. Мы оградим наших людей от преследований и погромов, если НАТО не хочет этого делать", - заявил Вучич.

Кроме того, он добавил, что нужно остановить прибытие в северную часть Косово косовско-албанских "группировок", не приведя никаких доказательств.

Также Вучич повторил, что Косово якобы хочет "окончательно убрать сербский народ" со своей территории, а лидеры частично признанного государства "только заинтересованы в устранении любого следа сербского государства в Косово".

31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.

1 августа В Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов, на границе Сербии и Косово исчезли все баррикады и возобновилось движение.

12 августа президент Сербии заявил , что правительство Косово якобы готовится к "ликвидации" сербского населения в северных районах страны.

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