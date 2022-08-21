Если НАТО не защитит сербов в Косово, это сделаем мы, - Вучич
Президент Сербии Александар Вучич в телевизионном обращении подверг критике действия миротворцев НАТО в Косово, заявив, что его государство готово само защитить сербское население в частично признанной стране
Об этом сообщили на сайте АР .
"Нам некуда идти, мы загнаны в угол. Мы оградим наших людей от преследований и погромов, если НАТО не хочет этого делать", - заявил Вучич.
Кроме того, он добавил, что нужно остановить прибытие в северную часть Косово косовско-албанских "группировок", не приведя никаких доказательств.
Также Вучич повторил, что Косово якобы хочет "окончательно убрать сербский народ" со своей территории, а лидеры частично признанного государства "только заинтересованы в устранении любого следа сербского государства в Косово".
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