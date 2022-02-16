Если НАТО не впишет в 10-летнюю стратегию перспективу членства для Украины, мы будем считать, что это юридические гарантии, которые требует РФ, - вице-премьер Стефанишина

Об этом она сказала во время телемарафона в День единения, передает Еспресо.TV.



"Если какие-то уступки по членству в НАТО могут иметь место, то это точно не те уступки, на которые готова и будет обсуждать Украина. Мы работаем со многими столицами, в частности с Францией, выстраивая двусторонние отношения с тем, чтобы Украина стала другом, понятным бизнес-партнером, экономическим партнером и понятной страной, ведь во многих странах НАТО Украину до сих пор понимали как страну, в которой идет война и когда-то была частью СССР", - отметила вице-премьер.



Она добавила, что задача - презентовать Украину новым, большим, богатым и сильным государством.



"Я хочу сказать, что на фоне происходящих сейчас больших кризисных процессов мы уже увидели, как радикально могут меняться некоторые страны. Буквально несколько недель назад в Украине находился премьер-министр Нидерландов господин Рютте, он не был здесь ни разу. Именно Нидерланды пытались заблокировать подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, благодаря этой стране у нас страна ратифицирована с оговорками, что Украина не должна через это соглашение присоединиться к ЕС. Даже в рамках сотрудничества с НАТО эта страна порой блокировала даже невоенные вопросы взаимодействия. Нопроисходит визит в Украину и Нидерланды впервые принимают решение о предоставлении военной помощи Украине. Это беспрецендентное решение для этой страны", - сказала Стефанишина.



По ее словам, "это уже изменение, которое продиктовано нашей работой".



"К сожалению, для Украины никакие решения не принимаются быстро, потому что они нуждаются в консенсусе 30 стран Альянса. Сегодня мы видим, что даже позиция Франции, которая была скептической весь период с 2008 года, меняется и лидерство президента Макрона меняется. Когда мы говорим о дипломатии - мы говорим, что не только украинские дипломаты есть на этом фронте, сегодня каждый политик работает с большой сетью своих коллег за рубежом. Сегодня поддержка и такой большой марафон единства поддерживается многими лидерами, парламентами, министрами и бывшими и действующими президентами из-за личного восприятия и приверженности Украине. Это продвижение действительно есть", - добавила вице-премьер.



Она рассказала об ожиданиях предстоящего саммита НАТО.



"Готовясь к мадридскому саммиту НАТО, который состоится уже в июне, Украина поставила очень простое условие странам НАТО. Мы понимаем, что членом НАТО мы в этот день не станем, но, утверждая стратегию Альянса на следующие 10 лет, мы хотим видеть там перспективу членства и если такого жесткого вординга там не будет - это по нашему мнению и будут те юридические гарантии, которые требует Россия. Наша позиция однозначна, она тверда и заставляет партнеров быть более гибкими и жесткими в диалогах с Россией, потому что есть понимание, что Украина не пойдет ни на какие уступки", - подытожила Стефанишина.