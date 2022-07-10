Публицист поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Если Североатлантический альянс не будет защищать страны-членкины НАТО, мир обречен на десятилетие кровавой войны по всем направлениям, на обмены ядерными ударами и на исчезновение с карты мира ключевых столиц, как Нью-Йорк, Лондон и т.д. В России могут возникнуть факторы, которые остановят войну с Украиной на время, чтобы сделать этот конфликт еще более жестким, изнурительным и кровавым на новом историческом этапе, от этого можно защититься, если вступить в НАТО, но если возможно вступление войск Беларуси на территорию Польши, то можно считать, что никакого лекарства нет", - отметил Портников.

Журналист добавил, что сроки окончания войны России против Украины неизвестные и боевые действия могут продолжаться, пока у одной из сторон не закончатся ресурсы.

"Сейчас мы находимся в состоянии войны, сроки окончания которой совершенно неизвестны. С другой стороны, войны такого типа продолжаются ровно до того момента, пока у ведущих их стран есть ресурсы. Благодаря Китаю и другим странам в РФ таких ресурсов будет хватать надолго. Если Запад будет поддерживать нас и дальше, у Украины также будет хватать ресурсов на долгий период. Мы сейчас на пороге изнурительного и продолжительного конфликта", - отметил Виталий Портников.

3 июля польский журналист Славомир Сераковский предположил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс оттянет часть российской армии от Украины .

5 июля политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин выразил мнение, что США готовятся к большой войне , перебрасывая свои войска в Европу.

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