Если НАТО не будет защищать своих участников, мир обречен на десятилетие кровавой войны, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, если Североатлантический альянс не будет защищать своих участников, мир обречен на десятилетие кровавой и жестокой войны
Публицист поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".
"Если Североатлантический альянс не будет защищать страны-членкины НАТО, мир обречен на десятилетие кровавой войны по всем направлениям, на обмены ядерными ударами и на исчезновение с карты мира ключевых столиц, как Нью-Йорк, Лондон и т.д. В России могут возникнуть факторы, которые остановят войну с Украиной на время, чтобы сделать этот конфликт еще более жестким, изнурительным и кровавым на новом историческом этапе, от этого можно защититься, если вступить в НАТО, но если возможно вступление войск Беларуси на территорию Польши, то можно считать, что никакого лекарства нет", - отметил Портников.
Журналист добавил, что сроки окончания войны России против Украины неизвестные и боевые действия могут продолжаться, пока у одной из сторон не закончатся ресурсы.
"Сейчас мы находимся в состоянии войны, сроки окончания которой совершенно неизвестны. С другой стороны, войны такого типа продолжаются ровно до того момента, пока у ведущих их стран есть ресурсы. Благодаря Китаю и другим странам в РФ таких ресурсов будет хватать надолго. Если Запад будет поддерживать нас и дальше, у Украины также будет хватать ресурсов на долгий период. Мы сейчас на пороге изнурительного и продолжительного конфликта", - отметил Виталий Портников.
- 3 июля польский журналист Славомир Сераковский предположил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс оттянет часть российской армии от Украины .
- 5 июля политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин выразил мнение, что США готовятся к большой войне , перебрасывая свои войска в Европу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное