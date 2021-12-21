"Если НАТО не будет обсуждать гарантии безопасности для РФ": у Путина назвали условия передачи ядерного оружия Беларуси

Об этом пишет РИА Новости.



"Если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по гарантиям безопасности, будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий", - сказал он.



Руденко добавил, что многое зависит от реакции западных стран.

Напомним, министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО".

Владимир Зеленский сказал, что если РФ передаст Беларуси ядерное оружие, то Украина будет знать его местонахождение.

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