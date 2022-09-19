Об этом Герман Галущенко написал на своей facebook-странице, комментируя ракетные обстрелы Южноукраинской АЭС, совершенные ночью против 19 сентября.

"Россия в отчаянии ставит мир на грань ядерной катастрофы, чтобы добиться хоть каких-то уступок в своем энергетическом шантаже Европы", – написал Галущенко.

Он добавил, что Украина видит устойчивость Европы к противодействию энергетической агрессии России. Однако необходимость остановить российский ядерный террор в Украине, по мнению министра, требует двойных усилий.

"Если наступит "ядерная зима", проблема высоких цен на электричество перестанет быть актуальной. Мир должен наконец дать жесткий отпор стране-террористу. Пока еще не поздно и ядерная катастрофа – это только угроза, которая, к сожалению, каждый день становится все реальнее", – добавил Герман Галущенко.

В ночь на 19 сентября российские войска обстреляли промышленную зону Южноукраинской атомной электростанции. Ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов

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