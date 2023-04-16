Дебилов у власти у нас много. Коррупционеров у власти у нас много. Фриков и подонков во власти у нас много. И даже предателей у власти у нас много.

Это все верно. Но не стоит забывать, что всех этих коррупционеров, дебилов, фриков, подонков и предателей во власть избрали наши мудрые сограждане. Все 32 года выбирали.

Наш мудрый народ если не станет умнее, то снова выберет таких, как всегда. И про*рет не только свое будущее и будущее своих детей, но и страну. И я не шучу

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Умных и порядочных они тоже выбирали, но в таком незначительном количестве, что на процессы разумные и порядочные почти не влияли.

К чему я веду? К тому, что наш мудрый народ если не станет умнее, то снова выберет таких, как всегда. И про*рет не только свое будущее и будущее своих детей, но и страну. И я не шучу.

Подумайте об этом. И сделайте выводы. Без эмоций. Если сможете...

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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