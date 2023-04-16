Если наш мудрый народ не станет умнее...
Не надо забывать, что всех этих коррупционеров, дебилов, фриков, подонков и предателей во власть избрали наши мудрые сограждане
Дебилов у власти у нас много. Коррупционеров у власти у нас много. Фриков и подонков во власти у нас много. И даже предателей у власти у нас много.
Это все верно. Но не стоит забывать, что всех этих коррупционеров, дебилов, фриков, подонков и предателей во власть избрали наши мудрые сограждане. Все 32 года выбирали.
Наш мудрый народ если не станет умнее, то снова выберет таких, как всегда. И про*рет не только свое будущее и будущее своих детей, но и страну. И я не шучу
Читайте также: Ненависть – это беспомощность вместе со злобой
Умных и порядочных они тоже выбирали, но в таком незначительном количестве, что на процессы разумные и порядочные почти не влияли.
К чему я веду? К тому, что наш мудрый народ если не станет умнее, то снова выберет таких, как всегда. И про*рет не только свое будущее и будущее своих детей, но и страну. И я не шучу.
Подумайте об этом. И сделайте выводы. Без эмоций. Если сможете...
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное