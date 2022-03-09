"Если нас обменяют, то расстреляют или не позволят жить в России": пленные оккупанты хотят остаться в Украине, боятся возвращаться

Об этом они заявили во время пресс-конференции, передает Эспрессо.TV .





Так, по словам младшего сержанта Андрея Чеботаревского, служившего в 1-м танковом полку 2-й мотострелковой дивизии Москвы, его матери пришла похоронка.



"Мы решили прийти, чтобы рассказать всему миру, что мы здесь увидели. Нас в России считают мертвыми, на нас приходят похоронки. Мы хотим остаться здесь, пока действует путинский режим. Мы боимся возвращаться, потому что из-за президента России мы стали преступниками. Нам ничего не сказали, забрали все документы, из-за действий командования мы стали преступниками, попали в чужую страну и хотим остаться, а не возвращаться назад.Мне дали возможность позвонить родителям, и мне сказали, что на меня пришла похоронка.То есть РФ считает нас мертвыми. Если нас захотят обменять, то нас расстреляют свои или не позволят жить в России", - убежден он.



В то же время другой пленный Валерий Пальнов рассказал, что его матери сказали, что он до сих пор на учениях.



"Моя мама лично приходила в военкомат, и ей дали понять, что мы находимся на учениях под Воронежем. Она еще недавно была не в курсе, что мы в Украине. И она ничего не может сделать", - сказал он.

Также еще один военнослужащий РФ Евгений Смирнов рассказал, что в ночь наступления их посадили за технику в 2 часа ночи, сказали, что они едут на марш на точку, где переночуют и вернутся. Уже в 9 утра они были на границе с Украиной. Когда они спросили, что они здесь делают, командование отказалось давать объяснения.



Он также заявил, что был "в шоке, когда в плену показали, что творит российская армия на территории Украины".

"Гражданские живут в бункерах, российская армия вообще никого не щадит, расстреливает пожилых людей. На самом деле очень страшно. Я тоже добровольно решил остаться в Украине, пока действует путинский закон, нас или посадят, или расстреляют, неизвестно, что будет, но скорее всего убьют, а родителям придет письмо с "похоронкой", что ваш погиб неизвестно где и неизвестно как", - ответил он.

Кроме того, пленный подтвердил, что "число погибших среди российских военнослужащих достигло уже 12 000".

Напомним, Россия впервые признала участие в войне с Украиной срочников.