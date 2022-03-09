"Если нас обменяют, то расстреляют или не позволят жить в России": пленные оккупанты хотят остаться в Украине, боятся возвращаться
Российские солдаты, попавшие в плен во время полномасштабного вторжения в Украину, заявили, что хотят остаться в Украине, пока в РФ "действует путинский режим", поскольку боятся за свою жизнь после возвращения из плена
Об этом они заявили во время пресс-конференции, передает Эспрессо.TV .
Также еще один военнослужащий РФ Евгений Смирнов рассказал, что в ночь наступления их посадили за технику в 2 часа ночи, сказали, что они едут на марш на точку, где переночуют и вернутся. Уже в 9 утра они были на границе с Украиной. Когда они спросили, что они здесь делают, командование отказалось давать объяснения.
Он также заявил, что был "в шоке, когда в плену показали, что творит российская армия на территории Украины".
"Гражданские живут в бункерах, российская армия вообще никого не щадит, расстреливает пожилых людей. На самом деле очень страшно. Я тоже добровольно решил остаться в Украине, пока действует путинский закон, нас или посадят, или расстреляют, неизвестно, что будет, но скорее всего убьют, а родителям придет письмо с "похоронкой", что ваш погиб неизвестно где и неизвестно как", - ответил он.
Кроме того, пленный подтвердил, что "число погибших среди российских военнослужащих достигло уже 12 000".
- Напомним, Россия впервые признала участие в войне с Украиной срочников.
- Ранее Арестович заявлял, что украинские военные взяли в плен 300 российских срочников. И случаи попадания в плен или ликвидации российских срочников не были единичными.
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