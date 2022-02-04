Если надо, то я подерусь с Ломаченко и Хейни в один вечер, - абсолютный чемпион мира в легком весе сделал дерзкое заявление
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос рассказал, что сразится в следующем поединке с тем, кто предложит ему лучшие условия
Об этом сообщает AAP .
По словам Камбососа, он может сразиться с Ломаченко и Хейни в один вечер.
"У меня нет преимуществ, с кем драться. Если понадобится, то я подерусь с Ломаченко и Хейни в один вечер. Речь идет о том, кто предложит более выгодное соглашение. Мяч на их стороне, чтобы прийти и показать, как сильно они хотят этого поединка. Я владею всеми поясами и драгоценностями, так что им необходимо приехать в Австралию. Я вернул эти пояса, я самое популярное имя в мире бокса. Я достиг вершины горы, и теперь есть еще одна гора, на которую следует подняться" – сказал австралиец.
Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC и настаивает, что без его титула австралиец не может считаться полноправным абсолютным чемпионом.
С американцем за право подраться с Джорджем Камбососом спорит бывший лидер легкого дивизиона – Василий Ломаченко.
- Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.
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