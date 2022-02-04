Если надо, то я подерусь с Ломаченко и Хейни в один вечер, - абсолютный чемпион мира в легком весе сделал дерзкое заявление

Об этом сообщает AAP .



По словам Камбососа, он может сразиться с Ломаченко и Хейни в один вечер.



"У меня нет преимуществ, с кем драться. Если понадобится, то я подерусь с Ломаченко и Хейни в один вечер. Речь идет о том, кто предложит более выгодное соглашение. Мяч на их стороне, чтобы прийти и показать, как сильно они хотят этого поединка. Я владею всеми поясами и драгоценностями, так что им необходимо приехать в Австралию. Я вернул эти пояса, я самое популярное имя в мире бокса. Я достиг вершины горы, и теперь есть еще одна гора, на которую следует подняться" – сказал австралиец.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC и настаивает, что без его титула австралиец не может считаться полноправным абсолютным чемпионом.

С американцем за право подраться с Джорджем Камбососом спорит бывший лидер легкого дивизиона – Василий Ломаченко.