Если мы закрепим линии фронта, то российская армия проигрывает окончательно – участник терробороны Киевщины
Петр Кузык отметил, что война переходит из маневровой в позиционную. Российские войска постепенно закрепляются на определенных территориях и не продвигаются дальше, а наша задача – держать линии фронта
"Таким образом у россиян нет шанса выиграть эту войну. Их армия не так сильна, она просто длинная", – сказал Кузык в эфире Espreso.TV.
Кузык подчеркнул, что боевики сами хотят сдаваться в плен: "Сейчас в поселке Победа сидят белорусы, они голодные, холодные, начинают через местных передавать информацию, что хотят сдаться в плен. Однако российские офицеры над ними угрожают расстрелами".
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Кузык отметил, что российские диверсионно-разведывательные группы разбиваются на маленькие группки и ищут слабые места в обороне Киева, ищут проходы.
"Русские боевики в основном они двигаются по полевым дорогам. В большие колонны они не могут собираться, как только это делают, их сразу атакует наша артиллерия. Наши военные работают очень качественно", – сказал он.
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