Если мы позволим России покорить Украину, в мире начнется "сезон войн", - Блинкен
Если США позволят России захватить Украину, это приведет к тому, что в мире "начнется сезон" подобных войн
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто ворваться в нее и захватить ее территорию без противодействия, тогда это будет открыт сезон не только в Европе, но и во всем мире", - пояснил госсекретарь США.
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Энтони Блинкен также добавил, что война России против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы. Поэтому важно сейчас противостоять российской агрессии.
- 8 августа Пентагон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму $1 млрд.
- В тот же день Белый дом отреагировал на военные действия вокруг ЗАЭС.
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