Если мы позволим России покорить Украину, в мире начнется "сезон войн", - Блинкен

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Если мы позволим большой стране издеваться над меньшей, просто ворваться в нее и захватить ее территорию без противодействия, тогда это будет открыт сезон не только в Европе, но и во всем мире", - пояснил госсекретарь США.

Читайте также: Россия планирует затянуть под ядерный зонтик оккупированные территории, - военный эксперт Ступак

Энтони Блинкен также добавил, что война России против Украины угрожает основополагающим принципам международной системы. Поэтому важно сейчас противостоять российской агрессии.

8 августа Пентагон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму $1 млрд.

В тот же день Белый дом отреагировал на военные действия вокруг ЗАЭС.