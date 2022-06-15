Украинский журналист рассказал об этом в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Эспрессо.

"Если мы - украинцы - сейчас опустим руки, россияне всех в Украине уничтожат. Не надо думать, что Мариуполь чем-то отличается от Бучи или любого другого украинского города, который россияне могут захватить. Россияне не будут спрашивать ни о языке, ни о чем другом. Они будут просто убивать всех - и женщин, и детей", - отметил Цымбалюк.

Журналист подчеркнул, что россиянам не место в Украине, ведь все проблемы и проблемы, которые у нас есть - наши и нам с ними разбираться.

"Общался недавно со снайперами чрезвычайно высокого профессионального уровня. То-то они могли бы получать олимпийские медали, а убивают российских оккупантов. Я спросил у одного из них, о чем они думают и чувствуют, когда убивают оккупантов? Ответ меня поразил: "Мы здесь не суд и не Бог. Мы их просто минусируем, делаем свою работу". Это не наш выбор. Украина великая и разнообразна. Но все прекрасно понимают, что россиянам в Украине не место. Если у нас есть какие-то проблемы и сложности - это наши проблемы. А россиянам здесь должна быть только смерть", - заметил Роман Цымбалюк.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 15 июня Российская Федерация потеряла около 32 750 военных , 3 528 бронемашин, 1 440 танков и 591 беспилотник.

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