"Если мы не получим помощь, то проиграем войну": Зеленский провел закрытую встречу с конгрессменами США

Об этом журналистам сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, передает "Европейская правда".

Шумер отказался говорить о подробностях встречи Зеленского с членами Конгресса, а также отвечать на вопросы журналистов.

"Было единственное предложение, которое подытожило (наш разговор, – ред.), и я процитирую его дословно. Господин Зеленский сказал: "Если мы не получим помощи, то проиграем войну", – сказал демократ.

В то же время глава Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил журналистам, что не изменил своей позиции и не будет поддерживать одобрение пакета помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов, требуя от Белого дома большей борьбы с нелегальной миграцией.

"Я более чем готов это (помощь Украине, – ред.) рассмотреть. Но я знаю: если президент (Байден, – ред.) сосредоточится только на этом, то проигнорирует тот факт, что 10 тысяч человек только что пересекли границу", – цитирует Маккарти CNN.

Он добавил, что задал Зеленскому ряд вопросов, а разговор с ним был "хорошим" и "продуктивным".

По сообщению CNN, Маккарти отказался провести совместное заседание Палаты представителей и Сената США, на котором мог выступить президент Украины. Подобное выступление состоялось в декабре 2022 года, и тогда американские парламентарии встретили Зеленского овациями.

Однако на этот раз Маккарти заявил, что у Конгресса "нет времени на проведение совместного заседания": "Поэтому я поступил так же, как с премьер-министром Италии или премьер-министром Великобритании", – сказал он.

В Офисе президента отметили , что Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, лидером Республиканской партии в Палате представителей Стивом Скализом и лидером Демократической партии в Палате представителей США Хакимом Джефрисом.

Глава государства отметил, что Украина искренне благодарна Палате представителей, Конгрессу, обеим партиям, президенту США, его администрации и всему американскому народу за непоколебимую поддержку.

Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации на поле боя. Были обсуждены первоочередные оборонные потребности Украины и усиление возможностей украинской ПВО, особенно накануне зимнего периода.

"И чтобы победить, мы должны быть вместе. И побеждать вместе. Мы рассчитываем на вас, на вашу постоянную поддержку", - акцентировал глава государства.