Об этом в эфире Эспрессо сказала эксуполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015—2019) Агия Загребельская.

"Речь идет не только о вступлении в Европу, но и о том оружии, которое нам дают. Если мы не назначим прокурора САП, если мы не сделаем то, что он нас требуют, то нам оружие будут давать с каждым разом все медленнее и медленнее , потому что в каждой стране оппозиция потребует еще более строгих процедур контроля и проверки, если нет доверия", - сказала она.

По словам Загребелской, это будет замедлять и усложнять процесс.

"Если мы этот базовый шаг не сделаем, то нам дальше будет еще сложнее по сравнению с тем, где мы находимся сегодня. Я даже не о далеком будущем, я о ближайших днях и месяцах этой войны", - подытожила эксуполномоченная АМКУ.

3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума.