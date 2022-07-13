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Главная Общество Если мы не назначим прокурора САП, то с каждым разом нам оружие будут давать медленнее, – экс-уполномоченная АМКУ
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Если мы не назначим прокурора САП, то с каждым разом нам оружие будут давать медленнее, – экс-уполномоченная АМКУ

13 июля, 2022 среда
11:59
Общество САП

Снабжение западного оружия может стать зависимым от назначения Специализированного антикоррупционного прокурора

Об этом в эфире Эспрессо сказала эксуполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015—2019) Агия Загребельская.

"Речь идет не только о вступлении в Европу, но и о том оружии, которое нам дают. Если мы не назначим прокурора САП, если мы не сделаем то, что он нас требуют, то нам оружие будут давать с каждым разом все медленнее и медленнее , потому что в каждой стране оппозиция потребует еще более строгих процедур контроля и проверки, если нет доверия", - сказала она.

По словам Загребелской, это будет замедлять и усложнять процесс.

"Если мы этот базовый шаг не сделаем, то нам дальше будет еще сложнее по сравнению с тем, где мы находимся сегодня. Я даже не о далеком будущем, я о ближайших днях и месяцах этой войны", - подытожила эксуполномоченная АМКУ.

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Украина
Президент Украины
война с Россией
оружие для Украины
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