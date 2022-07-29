Если мы хотим убить врага, то делаем это без зверств: Россия послала худших своих представителей, - боец батальона "Свобода" Лысенко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Ярослав Лысенко высказался по поводу пыток врагом украинских пленных и гражданских.



"Я со своими побратимами из батальона "Свобода" воюем с 2014 года, мы прошли Донецк и его окрестности, Пески, Донецкий аэропорт, Ирпенский район и сейчас воюем на Луганщине, Донетчине, и я ни одного случая садизма со стороны украинских солдат не помню. То есть если мы хотим убить врага, то просто его убиваем, никаких сантиментов и зверств с обрезанием конечностей и т. д. Это говорит о том, что украинцы – это цивилизованная нация, а Россия сюда послала худших своих представителей – извергов, бывших уголовников, киллеров в розыске", - подчеркнул боец.



Ярослав Лысенко в пример добавил, что половину кадыровского полка составляют заключенные или те, кто в розыске.



"Все свои зверства, которые совершают оккупанты на украинской земле, они списывают на наши обстрелы. И это удобно и логично с их стороны, но мы знаем, что они звери и нелюди. Я думаю, в будущем международные юридические институции расследуют эти все зверства, чтобы весь мир увидел, что это изверги и нелюди, которых вообще не должно быть на карте", - отметил боец батальона "Свобода".



Лысенко подытожил, что зверства враг всегда будет прикрывать и нужно не впадать в панику, потому что такие вещи влияют на психику людей, а именно эти настроения противник пытается распространить в нашем обществе.

29 июля подполковнику, двум сержантам и рядовому армии РФ заочно уведомлено о подозрениях в жестоком обращении с гражданским населением за пытки жителей Бучи в марте 2022 года

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