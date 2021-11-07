Если мы 30 лет говорим о деколонизации, то что-то идет не так, - Иосиф Зисельс

Поэтому деколонизация общества может проходить столетиями. Об этом в ходе дискуссии II форума идей и решений Re:Open Zakarpattia сказал сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс.

"Если мы через 30 лет после обретения независимости говорим о деколонизации, то у нас все это время что-то шло не так, как мы хотели", - заявил он.

Одним из элементов деколонизации общества Иосиф Зисельс назвал декоммунизацию, которая в Украине проходила непоследовательно и до сих пор не закончилась: "Декоммунизация не только в памятниках, но и внутри. Можно убрать монументы, но как убрать колониальный тип идентичности изнутри? Граница между европейской и азиатской идентичностью украинцев проходит не по Днепру, не по линии фронта или границе между Крымом и материковой Украиной. Она проходит по сердцу каждого из нас”.

В украинском обществе, по мнению эксперта, до сих пор нет общего мнения о том, была ли Украина на самом деле колонией.

Конечно, это не классическая колония, как была Индия в Британской империи, но это, может, как Шотландия в той же Британии. Считают ли себя шотландцы колонией - все зависит от того, как эти шотландцы чувствовали себя в колонии”, - отметил спикер.

По словам Зисельса, невозможно сразу изменить идентичность 40 миллионов человек. Эволюция это делает очень медленно, поскольку на Украину в течение 400 лет влияли два мощных центра идентичности - из Европы и Евразии. Поэтому, кроме административного, есть только один способ преодолеть колонизационный тип мышления - использовать влияние лидеров гражданского общества, волонтеров, армии и церкви, поскольку непосредственно государственная власть имеет при этом минимальные рейтинги влияния.

В качестве примера длительного процесса деколонизации Зисельс привел государства Южной Америки, которые освободились от колонизации 150 лет назад, однако до сих пор находятся в тяжелом положении, из-за чего создается впечатление, будто деколонизация у них не произошла в полной мере.