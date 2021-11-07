Если мы 30 лет говорим о деколонизации, то что-то идет не так, - Иосиф Зисельс
Украинцы имеют смешанную национальную идентичность, ведь они несколько веков находились под перекрестным влиянием мощных обществ
Поэтому деколонизация общества может проходить столетиями. Об этом в ходе дискуссии II форума идей и решений Re:Open Zakarpattia сказал сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс.
"Если мы через 30 лет после обретения независимости говорим о деколонизации, то у нас все это время что-то шло не так, как мы хотели", - заявил он.
Одним из элементов деколонизации общества Иосиф Зисельс назвал декоммунизацию, которая в Украине проходила непоследовательно и до сих пор не закончилась: "Декоммунизация не только в памятниках, но и внутри. Можно убрать монументы, но как убрать колониальный тип идентичности изнутри? Граница между европейской и азиатской идентичностью украинцев проходит не по Днепру, не по линии фронта или границе между Крымом и материковой Украиной. Она проходит по сердцу каждого из нас”.
В украинском обществе, по мнению эксперта, до сих пор нет общего мнения о том, была ли Украина на самом деле колонией.
Конечно, это не классическая колония, как была Индия в Британской империи, но это, может, как Шотландия в той же Британии. Считают ли себя шотландцы колонией - все зависит от того, как эти шотландцы чувствовали себя в колонии”, - отметил спикер.
По словам Зисельса, невозможно сразу изменить идентичность 40 миллионов человек. Эволюция это делает очень медленно, поскольку на Украину в течение 400 лет влияли два мощных центра идентичности - из Европы и Евразии. Поэтому, кроме административного, есть только один способ преодолеть колонизационный тип мышления - использовать влияние лидеров гражданского общества, волонтеров, армии и церкви, поскольку непосредственно государственная власть имеет при этом минимальные рейтинги влияния.
В качестве примера длительного процесса деколонизации Зисельс привел государства Южной Америки, которые освободились от колонизации 150 лет назад, однако до сих пор находятся в тяжелом положении, из-за чего создается впечатление, будто деколонизация у них не произошла в полной мере.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.04
Покупка 26.04Продажа 26.29
-
EUR
Покупка 29.95Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное