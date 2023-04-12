Об этом он написал в facebook .

"В случае, если мир изберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО также сравнил Путина с Гитлером, а сегодняшнюю Россию – с Третьим рейхом.

"Никакой полной и безусловной капитуляции агрессора. Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Оставьте за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых – сотни невинных детей, разрушенные судьбы… и дальше продолжайте жать руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах", - пишет Данилов.