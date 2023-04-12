Если мир пойдет на перемирие с РФ, получит новую войну с российским Четвертым рейхом, — Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если мир выберет позорный мир с РФ, то получит новую войну с российским Четвертым рейхом
Об этом он написал в facebook .
"В случае, если мир изберет позорный мир, он получит новую войну с российским Четвертым рейхом", - говорится в сообщении.
Секретарь СНБО также сравнил Путина с Гитлером, а сегодняшнюю Россию – с Третьим рейхом.
"Никакой полной и безусловной капитуляции агрессора. Оставьте Третий рейх в границах до 1941 года с аннексированными и оккупированными территориями Австрии, Чехословакии, Польши, Франции. Пригласите Гитлера в ООН на заседание Совбеза. Оставьте за скобками уничтоженные города, геноцид, террор, пытки, тысячи убитых, среди которых – сотни невинных детей, разрушенные судьбы… и дальше продолжайте жать руку Путину на различных саммитах, встречах и переговорах", - пишет Данилов.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинское контрнаступление происходит каждый день, а информационный ажиотаж не на пользу планам Сил обороны Украины.
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