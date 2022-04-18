Если Медведчука будут менять, то лишь с привлечением третьей стороны, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена нардепа Виктора Медведчука
Об этом Данилов заявил в эфире общенационального телемарафона.
Алексей Данилов, в частности, сказал: "Не считайте нас такими людьми, которые позволят и кума получить (Путину. - Ред. ), и Мариуполь уничтожить. Доверия нет. Если это и случится, это будет происходить, возможно, с привлечением третьей стороны".
Секретарь СНБО отметил, что россияне часто не выполняют свои обязательства, поэтому Москве уже никто не доверяет.
"Если это будет происходить (обмен. - Ред. ), то это будет тщательно отработано. Но нужно дождаться, нужен ли Медведчук Путину и России. Ответы на этот вопрос мы пока не получили", - сказал секретарь СНБО.
- Напомним, сегодня, 18 апреля, Медведчук попросил Путина и Зеленского поменять его на жителей и защитников Мариуполя.
- 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился по двум уголовным делам – добыче нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
- 18 марта суд разрешил арестовать Медведчука.
- 12 апреля Медведчука задержала СБУ .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное