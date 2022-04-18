Об этом Данилов заявил в эфире общенационального телемарафона.



Алексей Данилов, в частности, сказал: "Не считайте нас такими людьми, которые позволят и кума получить (Путину. - Ред. ), и Мариуполь уничтожить. Доверия нет. Если это и случится, это будет происходить, возможно, с привлечением третьей стороны".

Секретарь СНБО отметил, что россияне часто не выполняют свои обязательства, поэтому Москве уже никто не доверяет.

"Если это будет происходить (обмен. - Ред. ), то это будет тщательно отработано. Но нужно дождаться, нужен ли Медведчук Путину и России. Ответы на этот вопрос мы пока не получили", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, сегодня, 18 апреля, Медведчук попросил Путина и Зеленского поменять его на жителей и защитников Мариуполя.

27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился по двум уголовным делам – добыче нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

18 марта суд разрешил арестовать Медведчука.

12 апреля Медведчука задержала СБУ .

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