Если люди идут убивать Бандеру – это каким тупым нужно быть, – лидер сборной Украины Ярмоленко о россиянах
Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко удивляется российским оккупантам, которые едут в Украину "убивать Степана Бандеру"
Об этом Ярмоленко сказал в эфире программы Денисов Time.
Ярмоленко не понимает, как люди могут в это верить.
"От кого нас освобождать? Это бред. Не понимаю, как люди могут в это верить. Если люди идут убивать Бандеру – это каким тупым нужно быть. У тебя телефон под рукой, ты можешь посмотреть, кто это, когда он жил, когда умер. Это каким нужно быть тупым и необразованным человеком?", - сказал лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что главным врагом русского народа является "представитель неонацистского движения" Степан Бандера, а его военные кадыровцы ищут Бандеру в Украине.
Много россиян верят, что Бандера жив и их войска смогут его ликвидировать.
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