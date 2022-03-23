Если люди идут убивать Бандеру – это каким тупым нужно быть, – лидер сборной Украины Ярмоленко о россиянах

Об этом Ярмоленко сказал в эфире программы Денисов Time.



Ярмоленко не понимает, как люди могут в это верить.



"От кого нас освобождать? Это бред. Не понимаю, как люди могут в это верить. Если люди идут убивать Бандеру – это каким тупым нужно быть. У тебя телефон под рукой, ты можешь посмотреть, кто это, когда он жил, когда умер. Это каким нужно быть тупым и необразованным человеком?", - сказал лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.



Ранее Рамзан Кадыров заявил, что главным врагом русского народа является "представитель неонацистского движения" Степан Бандера, а его военные кадыровцы ищут Бандеру в Украине.



Много россиян верят, что Бандера жив и их войска смогут его ликвидировать.

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