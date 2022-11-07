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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Если Лукашенко признает оккупированные территории частью РФ, Запад должен признать Тихановскую президентом Беларуси - член Сейма Польши.
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Если Лукашенко признает оккупированные территории частью РФ, Запад должен признать Тихановскую президентом Беларуси - член Сейма Польши.

7 ноября, 2022 понедельник
23:23
война с Россией Светлана Тихановская

Запад должен поставить ультиматум самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко на случай дальнейшей помощи России в войне

Об этом в студии Еспресо заявил член Сейма Польши Павел Коваль.

"С юридической точки зрения, Беларусь ответственна за случившееся. Я думаю, нужно поставить Лукашенко ультиматум. Если он будет признавать Россией оккупированные территории Украины или Грузии или если он позволит использовать территорию Беларуси для развития войны, мы как Запад должны признать Тихановскую президентом Беларуси, признать ее правительство. Признать их членами антипутинской коалиции", - сказал он.

По мнению Коваля, следует использовать важный факт, что белорусы не поддерживают войну, как россияне.

"На мой взгляд, нужно пойти дальше. Тихановская и ее правительство должны принять присягу от белорусских добровольцев в Украине и сказать, что настоящая армия Беларуси на стороне Украины. С моей точки зрения, это должно было уже давно состояться. Есть какие-то дипломатические иллюзии относительно Лукашенко, но у меня их нет. Он должен получить ультиматум, другого выхода у него не должно быть", - подытожил политик.

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Белорусь
Александр Лукашенко
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