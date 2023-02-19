Если Лукашенко пошлет свою армию против Украины, внутри Беларуси будет "совершенно неуправляемая ситуация", - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Лукашенко пытается не дать Путину отправить армию Беларуси в Украину, поскольку это будет означать конец режима самопровозглашенного президента
Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.
Он заявил, что от режима Лукашенко можно ожидать что угодно, однако Дуда уверен, что диктатор пытается избежать открытого боя Беларуси с Украиной.
"Нет сомнений, что Лукашенко где-то пытается избежать того, чтобы Путин заставил его допустить белорусскую армию в Украину, вступить в открытый бой против Украины, потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, не имеющих боевого опыта и внезапно, плохо вооруженные, столкнулись бы с украинцами, которые воюют уже много лет и очень решительно настроены защищать свою родину", - сказал президент Польши.
Дуда отметил, что белорусы не хотят воевать с украинцами, поэтому, если Лукашенко попытается отправить белорусскую армию на войну с Украиной, "это будет означать для него окончательный конец".
"Потому что нация практически, по-моему, тогда пойдет против него в полном составе. Ситуация может оказаться абсолютно неуправляемой для него", - подчеркнул президент.
Дуда отметил, что сейчас Лукашенко контролирует белорусов с помощью террора, "но всего этого может оказаться недостаточно, если он заставит людей идти и проливать кровь за дело, которое они считают позорным".
- Зеленский заявил, что наступление белорусских войск сделает их террористами – это будет большая историческая ошибка. Он отметил, что на сегодняшний день высокой вероятности и высокого риска нападения с Беларуси нет, 80% жителей страны не хотят воевать против Украины.
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