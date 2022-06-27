Публицист поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Эспрессо".

"Если Лукашенко отдаст своим военным приказ выступать, они выступят. Другой вопрос, чем закончится это выступление. Но приказ они выполнят. Иначе для чего они там служат, чтобы не выполнять приказы президента? Если люди служат в вооруженных силах и им отдают приказ, они его выполняют", - отметил Портников.

Журналист добавил, что враг может прибегнуть к терактам, чтобы убедить белорусский народ идти войной на Украину. Но маловероятно, что белорусы этому поверят.

"Можно представить себе какой-нибудь террористический акт, чтобы белорусское общество более благосклонно отнеслось к войне. Это возможно. Но с другой стороны, вряд ли белорусы из-за терактов сразу решат идти и избивать украинцев, ведь все все понимают", - заметил Виталий Портников.

21 июня министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин выразил мнение, что президент Беларуси Александр Лукашенко очень быстро потеряет свой пост , если пойдет войной против Украины, ведь белорусы не хотят воевать на стороне россиян.

25 июня стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что все вопросы относительно Союзного государства согласованы.

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