Если Лукашенко не заменят более уступчивой кандидатурой, Беларусь не вступит в войну, - генерал-майор СБУ Ягун
Виктор Ягун, заместитель Главы СБУ (2014-2015), генерал-майор Службы безопасности Украины, военный и общественный деятель, считает, чтобы России попытаться привлечь белорусскую армию в войне на территории Украины, нужно либо осуществить какую-то провокацию на границе, либо действительно менять Лукашенко
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"По моему мнению, Лукашенко будет держать позицию невмешательства до самого последнего момента. Если он не будет заменен на какого-нибудь более покладистого фигуранта, то Беларусь не вступит в войну. Есть до этого много факторов, один из них – ментальный. Они очень боятся социального взрыва в Белоруси из-за значительных потерь белорусской армии. Беларусь – это не Россия, белорусское население воспримет очень и очень негативно потери в непонятной для них войне за пределами своей страны. Протестный потенциал всегда был, будет и сейчас существует в Беларуси. А России нужно или совершить провокацию, создать казус белли (формальный повод для развязывания войны – ред.) на границе, или действительно менять Лукашенко", - прокомментировал генерал-майор Службы безопасности Украины.
Виктор Ягун отметил, что Лукашенко провоцирует представителей ОДКБ, и это его игра на опережение, то есть такая игра перебрасывание мяча с одного поля на другое, которая будет продолжаться.
"Я думаю, Беларуся в ближайшее время, особенно белорусские войска точно не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины", - сказал Ягун.
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