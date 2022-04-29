Если Лукашенко не говорит на языке своей страны, то он может и не понимать слова гимна, что белорусы мирные люди, - экс-тренер "Динамо" Хацкевич
Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что он не говорит на белорусском языке
Об этом сообщает YouTube-канал "Бомбардир".
По словам Хацкевича, Лукашенко – соучастник Путина и РФ, развязавших войну в Украине.
Если президент страны не говорит на своем языке, то он может и слова гимна не до конца понимать. Не понимать, что белорусы – это все-таки мирные люди. Если летят ракеты из Беларуси, если взлетают самолеты, базируется тяжелая техника и артиллерия, то ты уже соучастник этого", – сказал Хацкевич.
48-летний Александр Хацкевич работал в киевском "Динамо" с июня 2017 по август 2019 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
После ухода из "Динамо" Хацкевич переехал в Россию для работы в волгоградском "Роторе", где проработал 1,5 года.
С 2010 по 2014 год Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 – 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".
В 2010-2011 годах Хацкевич работал ассистентом главного тренера сборной Украины.
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