Если Лукашенко не говорит на языке своей страны, то он может и не понимать слова гимна, что белорусы мирные люди, - экс-тренер "Динамо" Хацкевич

Об этом сообщает YouTube-канал "Бомбардир".



По словам Хацкевича, Лукашенко – соучастник Путина и РФ, развязавших войну в Украине.



Если президент страны не говорит на своем языке, то он может и слова гимна не до конца понимать. Не понимать, что белорусы – это все-таки мирные люди. Если летят ракеты из Беларуси, если взлетают самолеты, базируется тяжелая техника и артиллерия, то ты уже соучастник этого", – сказал Хацкевич.

48-летний Александр Хацкевич работал в киевском "Динамо" с июня 2017 по август 2019 и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины. Под его руководством команда трижды финишировала второй в чемпионате Украины и не смогла ни разу пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.



После ухода из "Динамо" Хацкевич переехал в Россию для работы в волгоградском "Роторе", где проработал 1,5 года.

С 2010 по 2014 год Хацкевич возглавлял молодежную команду "Динамо". В 2014 – 2016 годах был главным тренером сборной Беларуси. Также тренировал минское "Динамо" и "Витебск".



В 2010-2011 годах Хацкевич работал ассистентом главного тренера сборной Украины.

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