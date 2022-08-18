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Главная война с Россией Если Лукашенко начнет открытую войну против Украины, то загубит свой образ миротворца в Беларуси, - белорусский оппозиционер Азаров
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Если Лукашенко начнет открытую войну против Украины, то загубит свой образ миротворца в Беларуси, - белорусский оппозиционер Азаров

18 августа, 2022 четверг
10:20
война с Россией

Глава Объединения силовиков BYPOL Александр Азаров считает, что белорусская армия не готова воевать с Украиной

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Было сообщение, что 13 тыс. белорусских военных подписали соглашение, что они готовы воевать. В Беларуси если приносят документ – люди не читая этот документ подпишут. Не больше 10% военных готовы участвовать в войне против Украины – это война не Беларуси" , – заметил Александр Азаров.

По его словам, в Беларуси все полагают, что Лукашенко миротворец и хочет вести переговоры.

"Если Лукашенко начнет войну, то загубит свой образ миротворца. Белорусские военные не верят, что Лукашенко отправит их на войну. Воевать за россиян белорусы тоже не хотят и не собираются", - добавил Азаров.

  • Ранее в Генштабе ВСУ сообщили , что около 13 тысяч бывших и действующих военнослужащих Беларуси согласились участвовать в войне против Украины на стороне армии РФ.
  • В Беларуси прошла проверка оповещения вооруженных сил и готовности к применению системы боевого управления.

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