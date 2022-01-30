Если Лукашенко будет воевать с Украиной или армия РФ останется после учений, то белорусская оппозиция перейдет к нестандартным действиям, - офис Тихановской

Об этом заявил руководитель Кабинета Тихановской, белорусский дипломат и в прошлом политзаключенный Валерий Ковалевский, передает Еспресо.TV .



По его словам, использование белорусской территории для вероятных ударов РФ по Украине так же угрожает белорусам, как и перспектива того, что участники военных учений "Союзная решимость - 2022" (10-20 августа) с российской стороны останутся в Беларуси.



"Если Лукашенко своими действиями, своей политикой, своими решениями начинает угрожать самому существованию нашей страны, то мы должны менять свою стратегию. Сейчас мы внимательно отслеживаем ситуацию, мы собираем информацию и мы разрабатываем те меры, которые будут адектватными этой ситуации", - сказал Ковалевский.

В частности, речь идет о том, подчеркнул Ковалевский, чтобы пересмотреть нынешнюю стратегию объединенной белорусской оппозиции, направленной прежде всего на проведение новых президентских выборов."Для нас будет приоритетом сохранение суверенитета и независимости нашей страны, для того чтобы мы могли построить новую демократическую Беларусь, которая будет руководствоваться волей народа и которая будет иметь компетентное, подотчетное правительство", - подчеркнул дипломат."Лукашенко зашел слишком далеко. Это может нам стоить целой страны. И в наших силах этому воспрепятствовать", - подытожил Валерий Ковалевский.