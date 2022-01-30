Если Лукашенко будет воевать с Украиной или армия РФ останется после учений, то белорусская оппозиция перейдет к нестандартным действиям, - офис Тихановской
Кабинет представителей Светланы Тихановской, признанной международным сообществом в статусе победительницы президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси, отреагировал на готовность самопровозглашенного правителя этой страны Александра Лукашенко воевать на стороне России. В частности, против Украины
Об этом заявил руководитель Кабинета Тихановской, белорусский дипломат и в прошлом политзаключенный Валерий Ковалевский, передает Еспресо.TV .
По его словам, использование белорусской территории для вероятных ударов РФ по Украине так же угрожает белорусам, как и перспектива того, что участники военных учений "Союзная решимость - 2022" (10-20 августа) с российской стороны останутся в Беларуси.
"Если Лукашенко своими действиями, своей политикой, своими решениями начинает угрожать самому существованию нашей страны, то мы должны менять свою стратегию. Сейчас мы внимательно отслеживаем ситуацию, мы собираем информацию и мы разрабатываем те меры, которые будут адектватными этой ситуации", - сказал Ковалевский.
В частности, речь идет о том, подчеркнул Ковалевский, чтобы пересмотреть нынешнюю стратегию объединенной белорусской оппозиции, направленной прежде всего на проведение новых президентских выборов.
"Для нас будет приоритетом сохранение суверенитета и независимости нашей страны, для того чтобы мы могли построить новую демократическую Беларусь, которая будет руководствоваться волей народа и которая будет иметь компетентное, подотчетное правительство", - подчеркнул дипломат.
Читайте также: Выступая с речью, Лукашенко 36 раз сказал слово "война"
"Лукашенко зашел слишком далеко. Это может нам стоить целой страны. И в наших силах этому воспрепятствовать", - подытожил Валерий Ковалевский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное