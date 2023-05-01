Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если линия фронта приближается, то количество обстрелов со стороны окупантов всегда растет. Не меняются заряды, которыми РФ обстреливает город - это ракеты С-300", - отметил Лях.

Глава Славянской городской военной администрации также добавил, что в Славянске установлено 10 бетонных укрытий в местах скопления людей.