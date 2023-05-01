Если линия фронта приближается, количество обстрелов города россиянами растет, - глава Славянской МВА Лях
Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях отметил, что в городе установили 10 бетонных укрытий
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Если линия фронта приближается, то количество обстрелов со стороны окупантов всегда растет. Не меняются заряды, которыми РФ обстреливает город - это ракеты С-300", - отметил Лях.
Глава Славянской городской военной администрации также добавил, что в Славянске установлено 10 бетонных укрытий в местах скопления людей.
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