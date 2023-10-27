Если кто-то считает, что после смерти Путина что-нибудь изменится, это не так, – Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина отношение россиян к украинцам не изменится
Об этом он сказал в интервью " Фокусу ".
"Рано или поздно каждый человек отправляется на тот мир. И Путин тоже... Что касается его состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Это надо быть безумным, чтобы таким образом решать вопросы. Поэтому о состоянии его здоровья он никогда не был здоров. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени", - ответил Данилов на просьбу прокомментировать слухи о якобы сердечный приступ у Путина.
Читайте также: Почему нас заставляют поверить в "сердечный приступ" Путина?
По словам секретаря СНБО, смерть Путина ничего не изменит в головах россиян, они и дальше будут ненавидеть украинцев.
"Территория, являющаяся современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что надо всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это", - сказал Данилов.
Он напомнил, что в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, 80-85% россиян негативно относились к грузинам, хотя не имели на это поводов.
"Что грузины сделали плохого россиянам, что они их так возненавидели? Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так", - резюмировал Данилов.
- В январе сообщалось, что Кремль приступил к подготовке к выборам 2024 года при участии Путина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное