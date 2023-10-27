Если кто-то считает, что после смерти Путина что-нибудь изменится, это не так, – Данилов

Об этом он сказал в интервью " Фокусу ".

"Рано или поздно каждый человек отправляется на тот мир. И Путин тоже... Что касается его состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Это надо быть безумным, чтобы таким образом решать вопросы. Поэтому о состоянии его здоровья он никогда не был здоров. А вопрос, когда Господь заберет его к себе, это вопрос времени", - ответил Данилов на просьбу прокомментировать слухи о якобы сердечный приступ у Путина.

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По словам секретаря СНБО, смерть Путина ничего не изменит в головах россиян, они и дальше будут ненавидеть украинцев.

"Территория, являющаяся современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что надо всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен отвечать за это", - сказал Данилов.

Он напомнил, что в 2008 году, когда РФ напала на Грузию, 80-85% россиян негативно относились к грузинам, хотя не имели на это поводов.

"Что грузины сделали плохого россиянам, что они их так возненавидели? Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-то изменится, это не так", - резюмировал Данилов.