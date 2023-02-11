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"Если кто-то думает, что все эти действия, связанные с таможней – была одноразовая акция, они глубоко ошибаются": Данилов анонсировал очередные решения СНБО

11 февраля, 2023 суббота
21:51
Общество Алексей Данилов

В понедельник, 13 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет очередное заседание, на котором будут приняты решения, отвечающие запросам общества на справедливость

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В ближайшее время на заседании СНБО, в понедельник, будут приняты определенные решения. Какие именно мы сообщим только после соответствующего указа президента", - сказал он.

Кроме того, Данилов также отметил, что последние обыски на таможне, в налоговых органах – это была не "одноразовая акция". Все органы, мешающие работать предприятиям, бизнесу, должны "стать чистыми от людей, которые своими действиями пятнают страну", отметил Данилов.

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"Если кто-то думает, что все эти действия, связанные с таможней, с другими органами, это была разовая акция, они глубоко ошибаются. Запрос на справедливость у общества, на порядок в государстве настолько высок, что мы даже себе представить не можем. Если кто-то считает, что он может продолжать собирать взятки, мешать работать предприятиям, бизнесу, облагать его какой-то данью, это касается всех органов - Служба безопасности, налоговики, таможенники, полицейские, остальные – поверьте, все органы будут чистыми от таких людей, которые собираются пятнать нашу страну. Поверьте, у президента на это хватит политической воли", - подчеркнул он.

Украина
СБУ
Алексей Данилов
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