Экономист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Если Украина выдаст Соединенным Штатам Америки олигарха Игоря Коломойского, то обратно к нам поедут еще 20 систем HIMARS. Это точно повысит уровень доверия между США и Украиной", - отметил Фурса.

Инвестиционный банкир добавил, что США ввели санкции против Коломойского, но не могут до него добраться.

"Если Игоря Коломойского лишат украинского гражданства, это будет означать, что у него не будет убежища в Украине, а наше государство не выдает своих граждан. То есть американское правосудие не может до него добраться", - отметил Сергей Фурса.

5 марта 2021 г. стало известно, что США ввели санкции против Коломойского из-за "причастности к значительным случаям коррупции".

20 июля издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков: бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана

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