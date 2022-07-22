Если Коломойского лишат гражданства и он поедет в США, к нам приедет еще 20 HIMARS, – инвестиционный банкир Фурса
Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что если Игорь Коломойский потеряет украинское гражданство и отправится в США, где против него введены санкции, в Украину приедет еще 20 систем HIMARS
Экономист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Если Украина выдаст Соединенным Штатам Америки олигарха Игоря Коломойского, то обратно к нам поедут еще 20 систем HIMARS. Это точно повысит уровень доверия между США и Украиной", - отметил Фурса.
Инвестиционный банкир добавил, что США ввели санкции против Коломойского, но не могут до него добраться.
"Если Игоря Коломойского лишат украинского гражданства, это будет означать, что у него не будет убежища в Украине, а наше государство не выдает своих граждан. То есть американское правосудие не может до него добраться", - отметил Сергей Фурса.
- 5 марта 2021 г. стало известно, что США ввели санкции против Коломойского из-за "причастности к значительным случаям коррупции".
- 20 июля издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков: бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана
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