Если КНР будет атаковать суда Филиппин, США могут вмешаться, - Байден

Об этом сообщает Bloomberg .

"Я хочу быть очень четким: обязательства Соединенных Штатов по обороне Филиппин являются железными. Любое нападение на филиппинские самолеты, суда или вооруженные силы приведет к действию нашего Договора о взаимной обороне с Филиппинами", – заявил Байден.

На прошлой неделе корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером. Через два часа катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин.

Байден заявил, что корабли Китая действовали опасно и незаконно – Филиппины проводили обычную миссию пополнения запасов в своей собственной экономической зоне в море.