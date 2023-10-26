Если КНР будет атаковать суда Филиппин, США могут вмешаться, - Байден
Президент США Джо Байден предупредил Китай, что США будут вынуждены вмешаться, если Пекин атакует филиппинские суда в Южно-Китайском море
Об этом сообщает Bloomberg .
"Я хочу быть очень четким: обязательства Соединенных Штатов по обороне Филиппин являются железными. Любое нападение на филиппинские самолеты, суда или вооруженные силы приведет к действию нашего Договора о взаимной обороне с Филиппинами", – заявил Байден.
На прошлой неделе корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским катером. Через два часа катер китайской морской полиции наткнулся на корабль береговой охраны Филиппин.
Байден заявил, что корабли Китая действовали опасно и незаконно – Филиппины проводили обычную миссию пополнения запасов в своей собственной экономической зоне в море.
- 24 октября стало известно, что глава МИД Китая Ван И прибудет в США на следующей неделе, чтобы подготовить визит Си Цзиньпина для переговоров с Джо Байденом.
- Впоследствии глава КНР Си Цзиньпин заявил, что дальнейшая судьба человечества зависит от того, смогут ли Китай и США найти взаимопонимание друг с другом .
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