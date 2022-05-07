Если Китай увидит, что Россия сильно порвана, то сам превратится из партнера в хищника, — нардеп Арьев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Если Китай увидит, что Россия сильно порвана, что миф о ее величии и мощи – это только миф, а это ежедневно показывают Вооруженные силы Украины. Вот тогда Китай сам превратится из партнера в хищника", – заметил Арьев.



Нардеп добавил, что в случае расчленения России большая часть достанется Китаю. Также он отметил, что утрата мощи Россией будет иметь серьезное влияние в мировом контексте.

"На ослабление РФ будет влиять не только украинское, но и британское, американское, немецкое оружие, хотя правда, что оно будет в руках именно ВСУ", - подчеркнул Арьев.